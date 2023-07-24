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Даня Милохин заявил, что возвращение в Россию станет для него шагом назад

0:52
Шоу-бизнес

TikTok-блогер Даня Милохин еще осенью прошлого года неожиданно покинул Россию. Некоторое время он жил в США, а сейчас обосновался в Дубае. Несмотря не то, что он испытывает финансовые трудности — в Россию он возвращаться не собирается. По его словам, это слишком простое решение.

Даня Милохин заявил, что возвращение в Россию станет для него шагом назад
Фото: Инстаграм

"Если я вернусь в Россию, для меня это станет шагом назад. Потому что у меня опять будут деньги, большая популярность, клипы, шоу. Я уверен, кто бы что ни говорил. Но как будто бы это очень просто. А мне хочется находиться в не очень легких условиях", — заявил Милохин в соцсетях.

Примечательно, что еще несколько месяцев назад он жаловался на бедность и отсутствие рекламных контрактов. Поэтому ему приходилось просить денег у друзей и поклонников.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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