Телеведущую Екатерину Стриженову положили под капельницу

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда шоу "Время покажет" Екатерина Стриженова рассказала поклонникам в соцсетях, что ей понадобилась медицинская помощь из-за симптомов анемии. После сданных анализов оказалось, что у телеведущей сильный дефицит железа и гемоглобина в организме, поэтому ей прописали курс капельниц.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

"Капаю железо, ждите железную леди", — с юмором подписала Екатерина фото с больничной койки.

Стоит отметить, что 55-летняя Стриженова, несмотря на постоянную работу, выглядит гораздо моложе своего возраста.

Недавно в семье Екатерины Стриженовой произошло радостное событие – ее младшая дочь Александра вышла замуж.

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