Исхудавшего Николая Баскова заподозрили в пластике и сравнили с Киркоровым

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Николай Басков поделился в соцсетях новыми снимками. Певец на черно-белом фото позирует лежа на кресле в коротких шортах и футболке. Поклонники обратили внимание на подтянутую фигуру 46-летнего артиста и стройное лицо.

Фото: prt scr youtube.com/Николай Басков

“Вечерело… Хорошей недели всем”, — подписал фотографии певец.

Некоторые подписчики заподозрили, что похудение артиста является результатом хирургического вмешательства. Поэтому Баскова начали сравнивать с его коллегой Филиппом Киркоровым, который в последнее время «помешался» на улучшении своего тела путем пластических операций.

Недавно певец Николай Басков вместе со своим коллегой Григорием Лепсом пообещали выплачивать по 1 миллиону рублей бойцам ВС РФ за каждый подбитый танк украинской армии.

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