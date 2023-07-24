Николай Басков поделился в соцсетях новыми снимками. Певец на черно-белом фото позирует лежа на кресле в коротких шортах и футболке. Поклонники обратили внимание на подтянутую фигуру 46-летнего артиста и стройное лицо.
“Вечерело… Хорошей недели всем”, — подписал фотографии певец.
Некоторые подписчики заподозрили, что похудение артиста является результатом хирургического вмешательства. Поэтому Баскова начали сравнивать с его коллегой Филиппом Киркоровым, который в последнее время «помешался» на улучшении своего тела путем пластических операций.
Недавно певец Николай Басков вместе со своим коллегой Григорием Лепсом пообещали выплачивать по 1 миллиону рублей бойцам ВС РФ за каждый подбитый танк украинской армии.
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