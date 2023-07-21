Певица Алла Пугачёва приехали в Юрмалу с супругом Максимом Галкиным* и детьми Лизой и Гарри. Звёздное семейство обосновалось на роскошной вилле "Марта".
Как сообщает сайт KP.RU, теперь каждый выход Пугачёвой в свет в Юрмале не остаётся незамеченным местными журналистами и блогерами. Примадонна с супругом и детьми любит прогуливаться по ярмаркам, ресторанам и пляжу, причём делает это без своего охранника-водителя.
"Приехали без нянь для детей. Наверное, из-за того, что двойняшки уже подросли", — пишут блогеры Юрмалы.
Журналисты напомнили, что детям Пугачёвой сейчас 9 лет. А вот остальной персонал Примадонна наняла "из местных" — в частности, на вилле убирает юрмальская домработница. Также порядок в доме помогают поддерживать и другие служащие, тоже местные, которые, по наблюдению блогеров, также занимаются закупкой продуктов.
Говорят, что Пугачёва с семьей будет отдыхать в Юрмале до второй половины августа. Здесь артистка чувствует себя гораздо более комфортно, чем в слишком жарком Израиле, куда она переехала из России.
*признан в России иноагентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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