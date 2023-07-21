Основатель группы "Земляне" задал Газманову вопрос о некрофилизме

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Основатель "Русской Медиагруппы" Владимир Киселёв обвинил Олега Газманова в том, что он "ворует у мёртвых".

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Олега Газманова

Владимир Кисилёв не оставляет своих нападок в адрес исполнителя хита "Офицеры" Олега Газманова.

Лидер группы "Земляне" заявил, что Газманов занимается плагиатом, так как песни народного артиста России якобы являются производными от чужих известных мелодий.

"Вы что, некрофил? Не воруйте у мертвых, они ответить не могут», — озвучил свои претензии к Газманову Киселёв.

Газманов ранее заверил, что свои хиты написал по велению души, не думая о заработках.

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