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Актриса Кристина Асмус разрешила 9-летней дочери ругаться матом

0:53
Шоу-бизнес

Супер.ру пишет, что бывшая супруга комика Гарика Харламова призналась в том, что позволяет себе нецензурные выражения при своей 9-летней дочери Насте. Однако всегда извиняется перед девочкой. Актриса считает такую особенность своего поведения вредной привычкой.

Актриса Кристина Асмус разрешила 9-летней дочери ругаться матом
Фото: https://www.instagram.com/p/CpuiEnVI7Q7/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==


"Стараюсь при дочери не выражаться, но я честна со своим ребенком. Бывают неприятные звонки, события, и я не делаю вид, что ничего не произошло, а просто заранее извиняюсь", — откровенно рассказала Асмус в выпуске YouTube-шоу «Прослушка».

Как выяснилось, матерные слова дочь Гарика и Кристины уже знает из Tik-Tok и даже иногда с позволения мамы употребляет. Однако есть одно «но»: делать это Кристина разрешает исключительно дома. 

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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