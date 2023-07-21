Совсем недавно 37-летний рэпер Джиган и его супруга блогер 35-летняя Оксана Самойлова были на гране развода.
Сейчас в звездной семье царит любовь и взаимопонимание. Как пишет Peopletalk, накануне Оксана показала в своих соцсетях сюрприз от Джигана.
Денис (настоящее имя артиста) подготовил для Оксаны вазы с большими букетами красных роз.
«От моего старика», — написала радостная мама 4-х детей.
Оксана также выложила совместное видео с Джиганом, на котором они позируют на фоне цветов.
«Это плата, девочки, а не идеальная семья», — пошутила модель.
Напомним, что пара вместе с 2012 года и воспитывает 4-х детей. Дочерей Ариелу, в Лею, Майю и сына Давида.
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