Умер американский певец Тони Беннетт в возрасте 96 лет

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Газета.ру пишет, что легендарный американский певец Тони Беннетт (настоящее имя — Энтони Доминик Бенедетто) умер в возрасте 96 лет после продолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера, за две недели до своего 97-летия.

Фото: rbc.ru

Артист умер в своем родном городе Нью-Йорке. Конкретная причина смерти не называлась, но в 2016 году появилась информация, что у Тони Беннетта была диагностирована болезнь Альцгеймера.

Джазовый певец стал известен в 50-х благодаря своей композиции «Because of You» (1951) и многим другим.

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