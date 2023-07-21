Бывшую жену артиста и блогера Моргенштерна* сравнили с актрисой Анджелиной Джоли из-за яркого восточного макияжа.
Дилара Зинатуллина примерила на себя образ с арабским колоритом, при этом девушка подчеркнула естественную красоту косметикой: использовала выразительный макияж глаз.
Некоторые поклонники даже нашли сходство Дилары и голливудской актрисы Анджелины Джоли.
"Дилара превратилась в Анджелину",
"Джоли номер два. Ещё бы Брэда Питта", — стали активно писать комментарии поклонники Дилары.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.
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