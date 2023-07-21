Бывшую жену Моргенштерна* Дилару сравнили с Анджелиной Джоли

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшую жену артиста и блогера Моргенштерна* сравнили с актрисой Анджелиной Джоли из-за яркого восточного макияжа.

Фото: https://vk.com/wall-78268088_1114306?z=photo-78268088_457328528%2Falbum-78268088_00%2Frev

Дилара Зинатуллина примерила на себя образ с арабским колоритом, при этом девушка подчеркнула естественную красоту косметикой: использовала выразительный макияж глаз.

Некоторые поклонники даже нашли сходство Дилары и голливудской актрисы Анджелины Джоли.

"Дилара превратилась в Анджелину", "Джоли номер два. Ещё бы Брэда Питта", — стали активно писать комментарии поклонники Дилары.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

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