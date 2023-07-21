Суд не стал отправлять блогера Лерчик под домашний арест

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Коммерсант сообщил, что Пресненский суд Москвы принял решение не ужесточать меру пресечения относительно блогера миллионника Лерчик (Валерии Чекалиной) по делу о неуплате налогов и легализации денежных средств.

Фото: m24.ru

Лерчик не будет отправлена под домашний арест, об этом сообщает корреспондент ТАСС прямиком из зала суда.

Напомним, что 14 июля суд также отказал в домашнем аресте для мужа Чекалиной, Артёма Чекалина. Сейчас супруги находятся под запретом определённых действий.

По данным ТАСС, Чекалины неоднократно пользовались средствами связи и общались со свидетелями по уголовному делу, что является нарушением меры пресечения на запрет определенных действий. Прокуратура собирается обжаловать решение суда.

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