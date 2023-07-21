Портал Mash сообщает, что блогеру Елене Блиновской продлили домашний арест до 26 октября этого года. На этом настаивала сторона обвинения. По словам следователя, вина блогера подтверждается собранными доказательствами.
По её делу были опрошены 5 человек, после чего на счета, где лежали порядка 918 млн рублей, наложили арест. Прокурор заявил, что необходимо допросить ещё 20 человек. В их числе — сотрудники компании Блиновской.
Адвокат Елены просила "запрет определённых действий", потому что загранпаспорта у Блиновской нет, явку с повинной она написала по своей инициативе, а в день ей необходимо проходить как минимум 15 тысяч шагов из-за проблем со здоровьем (защита Елены предоставила медицинскую справку).
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