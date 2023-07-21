Блогеру Елене Блиновской продлили домашний арест до 26 октября

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Портал Mash сообщает, что блогеру Елене Блиновской продлили домашний арест до 26 октября этого года. На этом настаивала сторона обвинения. По словам следователя, вина блогера подтверждается собранными доказательствами.

Фото: bangkokbook.ru

По её делу были опрошены 5 человек, после чего на счета, где лежали порядка 918 млн рублей, наложили арест. Прокурор заявил, что необходимо допросить ещё 20 человек. В их числе — сотрудники компании Блиновской.

Адвокат Елены просила "запрет определённых действий", потому что загранпаспорта у Блиновской нет, явку с повинной она написала по своей инициативе, а в день ей необходимо проходить как минимум 15 тысяч шагов из-за проблем со здоровьем (защита Елены предоставила медицинскую справку).

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