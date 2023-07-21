Инстасамка занялась вокалом после выступления на VK фесте, после которого на нее обрушился хейт

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

MK пишет, что после своего возвращения из Дубай, Инстасамка (Дарья Зотеева решила петь свои хиты без фонограммы. И опозорилась по полной программе. Публика была крайне удивлена, когда услышала, как Даша исполняет вживую - она совершенно не попадает в ноты и, скорее, кричит со сцены, чем поет.

На блогера обрушился хэйт в соц сетях, за свое пение, после чего Даша Инстасамка выложила видео с урока по вокалу с ироничной подписью:

Блин надо было до вк феста на вокал походить а не после)))

(орфография и пунктуация автора сохранены, - прим. Pravda.ru)





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Инстасамка на уроке по вокалу