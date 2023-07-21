Нелли Ермолаева рассказала о недопонимании с мужем сразу после свадьбы

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Портал Super.ru пишет, о том, что в браке экс-участницы скандального телепроекта "Дом-2" Нелли Ермолаевы появились первые недопонимания.

Фото: https://www.instagram.com/p/Cu65ZufSn4B/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Только подписчики Нелли пришли в себя после её свадебного торжества, как она уже делится подробностями своей семейной жизни.

Оказалось, что в этом браке уже успели возникнуть первые недопонимания.

Сначала блогер продемонстрировала подписчикам шопинга в запрещенной соц сети с мужем Алексеем Смагажевским, а затем честно призналась: намекать на подарки она не умеет.

А вот супруг, наоборот, ждёт того, что Нелли-жена будет указывать на свои "хочу", а он — сворачивать для неё горы.

«Спрашивай, говорит, что хочешь, — и всё будет», — смущённо смеется Ермолаева, выходя из московского ЦУМа.

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