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Телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что Эрнст предложил ему вернуться на Первый канал

0:54
Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Дибров не исключает возможность своего возвращения на Первый канал.

Телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что Эрнст предложил ему вернуться на Первый канал
Фото: inforeactor.ru

По словам Диброва, Константин Эрнст накануне пригласил его в свой кабинет и предложил придумать новый проект для прайм-тайма, чтобы компенсировать уход телеведущего из шоу "Кто хочет стать миллионером?".

"Я пока взял паузу, чтобы подумать на этот счёт. Пишу сценарные заявки каждый день, но потом выбрасываю. Понимаю, что уже было. Но ещё повоюем, ещё не старик”, — заявил Дибров в беседе с изданием "СтарХит".

Вместо Дмитрия Диброва телеигру "Кто хочет стать миллионером?" теперь ведёт певица Юлианна Караулова. Артистка признавалась, что сначала очень боялась выходить в эфир, однако впоследствии прониклась происходящим на съёмочной площадке и стала чувствовать себя комфортно.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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