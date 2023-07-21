Клип российского певца SHAMAN (Ярослава Дронова), который был снят в зоне проведения специальной военной операции (СВО), собрал свыше миллиона просмотров на YouTube спустя сутки после публикации.
Видеозапись поднялась на второе место в трендах платформы. В пояснении к клипу сказано, что SHAMAN самостоятельно писал музыку и текст песни. Кроме того, Дронов является режиссёром видео.
Композиция "Мой бой" посвящена участникам СВО, которые никогда не сдаются, с достоинством преодолевают препятствия, ценят такие важные качества, как любовь и дружба.
На видеозаписи можно увидеть солдат Вооружённых сил РФ, медиков и военных корреспондентов.
Ранее Дронов заявил, что в клипе показаны люди, для которых ежедневный подвиг — это профессия.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На квартире подозреваемого обнаружили улики.