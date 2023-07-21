Снятый в зоне СВО клип SHAMAN "Мой бой" собрал более миллиона просмотров за сутки на YouTube

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Клип российского певца SHAMAN (Ярослава Дронова), который был снят в зоне проведения специальной военной операции (СВО), собрал свыше миллиона просмотров на YouTube спустя сутки после публикации.

SHAMAN — МОЙ БОЙ (музыка и слова: SHAMAN)

Видеозапись поднялась на второе место в трендах платформы. В пояснении к клипу сказано, что SHAMAN самостоятельно писал музыку и текст песни. Кроме того, Дронов является режиссёром видео.

Композиция "Мой бой" посвящена участникам СВО, которые никогда не сдаются, с достоинством преодолевают препятствия, ценят такие важные качества, как любовь и дружба.

На видеозаписи можно увидеть солдат Вооружённых сил РФ, медиков и военных корреспондентов.

Ранее Дронов заявил, что в клипе показаны люди, для которых ежедневный подвиг — это профессия.