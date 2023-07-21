Родные умершего юмориста Пономаренко разругались из-за наследства

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ближайшие родственники умершего от рака желудка комика Александра Пономаренко (известного по совместным выступлениям со своим братом-близнецом Валерием) разругались, когда пришла пора делить наследство. Об этом сообщили ведущие программы "Прямой эфир".

Фото: Smotrim.ru

Согласно законодательству, претендовать на наследство артиста могут не только жена и дети, но также пожилая мать и братья. То есть, Валерий, с которым скончавшийся комик выступал в знаменитом дуэте "Братья Пономаренко", и Иван.

Однако бывшая жена Пономаренко, следившая за супругом до последнего, пока он боролся с онкологическим заболеванием, недовольна тем, что Валерий требует свою долю. И, видимо, немалую.

Женщина заявила, что готова прийти в студию телешоу "Прямой эфир", чтобы рассказать о возникшей ситуации.

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