Светлану Дружинину не смущает переезд Кристины Орбакайте в США

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Светлана Дружинина рассказала, как относится к Кристине Орбакайте.

Фото: ria.ru

Народная артистка РФ призналась, что до сих пор общается с дочерью Аллы Пугачёвой. Знаменитости переписываются и поздравляют друг друга с праздниками.

"Она появилась у меня в "Виват, гардемарины!" после большого перерыва в кинокарьере. Она тогда на меня была очень похожа. Такой белоснежный ребёнок", - вспомнила артистка в YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".

Дружинина не осуждает Орбакайте за переезд в США. Актриса убеждена, что певица любит Россию и перебралась в Штаты только из-за мужа.

"Она никогда не говорила худо о нашей стране. Кристина соблюдает очень точный нейтралитет и является абсолютно индивидуальной единицей на российской эстраде", - отметила она.

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