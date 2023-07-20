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Светлану Дружинину не смущает переезд Кристины Орбакайте в США

0:51
Шоу-бизнес

Актриса Светлана Дружинина рассказала, как относится к Кристине Орбакайте.

Светлану Дружинину не смущает переезд Кристины Орбакайте в США
Фото: ria.ru

Народная артистка РФ призналась, что до сих пор общается с дочерью Аллы Пугачёвой. Знаменитости переписываются и поздравляют друг друга с праздниками.

"Она появилась у меня в "Виват, гардемарины!" после большого перерыва в кинокарьере. Она тогда на меня была очень похожа. Такой белоснежный ребёнок", - вспомнила артистка в YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".

Дружинина не осуждает Орбакайте за переезд в США. Актриса убеждена, что певица любит Россию и перебралась в Штаты только из-за мужа.

"Она никогда не говорила худо о нашей стране. Кристина соблюдает очень точный нейтралитет и является абсолютно индивидуальной единицей на российской эстраде", - отметила она.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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