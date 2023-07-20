Роза Сябитова появится в романтическом шоу на "Пятнице" с блогером Романом Каграмановым

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная телесваха Роза Сябитова станет новой ведущей шоу на телеканале Пятница. В новой программе телеведущая будет помогать певице Клаве Коке найти настоящую любовь, а её соведущим стал блогер Роман Каграманов.

Фото: moslenta.ru

Сообщается, что романтический проект, который называется "Сердце Клавы" выйдет уже в августе. Каграманов и Сябитова будут помогать артистке разобраться в себе и найти подходящего мужчину. Тем более поиск идеального партнёра является специальностью телеведущей.

Сама Сябитова рада возможности поучаствовать в таком проекте. Отмечая, что они с Кокой давно знакомы и дружат.

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