Лайма Вайкуле отказалась платить Пугачёвой и Галкину* за выступление на фестивале "Рандеву"

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Юрмале пройдёт музыкальный фестиваль "Рандеву", организатором которого выступает Лайма Вайкуле. Её друзья Алла Пугачёва и Максим Галкин* планировали посетить мероприятие. Однако между артистами пробежала чёрная кошка, сообщил общественник Роман Худяков.

Фото: eg.ru

По его словам, примадонна и её супруг потребовали от подруги денег за выступление. Пугачёва запросила 250 тысяч евро за исполнение трёх песен под фонограмму, рассказал Худяков. Однако Вайкуле не согласилась на условия певицы.

"Вайкуле, говорят, сильно перекосило. И ни Галкин*, ни Пугачёва ни за 250 тысяч евро, ни за 150 тысяч евро (именно столько просили за юмориста), петь не будут. Теперь даже не очень понятно — будут они присутствовать на этом мероприятии или нет", — отметил Худяков в беседе с "КП".

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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