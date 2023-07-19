Певица Слава сошлась с бывшим гражданским мужем

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

"СтарХит" пишет, что певица Слава (Анастасия Сланевская) сошлась с 70-летним бывшим гражданским мужем — бизнесменом Анатолием Данилицким, с которым у них есть общая 12-летняя дочь Антонина Сланевская.

Фото: https://dzen.ru/a/ZLfEftV_eRrbkwyx

"Мы помирились с Анатолием, он сделал мне предложение в… 28-й раз. Не знаю, сколько их было. Но нам и так хорошо! Ну куда я от него денусь! Теперь всё прекрасно, всё по-прежнему, как и было. Тьфу-тьфу-тьфу!" — рассказала артистка.

Напомним, в конце прошлого года Слава объявила о разрыве с гражданским мужем, обвинив его в предательстве.