"СтарХит" пишет, что певица Слава (Анастасия Сланевская) сошлась с 70-летним бывшим гражданским мужем — бизнесменом Анатолием Данилицким, с которым у них есть общая 12-летняя дочь Антонина Сланевская.
"Мы помирились с Анатолием, он сделал мне предложение в… 28-й раз. Не знаю, сколько их было. Но нам и так хорошо! Ну куда я от него денусь! Теперь всё прекрасно, всё по-прежнему, как и было. Тьфу-тьфу-тьфу!" — рассказала артистка.
Напомним, в конце прошлого года Слава объявила о разрыве с гражданским мужем, обвинив его в предательстве.
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