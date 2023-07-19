Скончался российский актёр театра и кино Виктор Мелихов на 62-м году жизни. Об этом сообщил его коллега Марк Горонок.
"Умер мой друг. Замечательный человек и актёр с большой буквы Виктор Мелихов", — написал он в социальных сетях.
Мелихов появился на экранах в девяностых. В 1993 году он сыграл мафиози в фильме "Никотин". В 1994 году актёр снялся в комедийном детективе "Последнее дело Варёного". Также Мелихов играл эпизодические роли в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила" и "Бандитский Петербург".
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