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Меган Маркл и принц Гарри решили разъехаться

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Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри приняли решение временно пожить раздельно, сообщает Peopletalk. Скандальная пара столкнулась с финансовыми трудностями после ряда неудачных мероприятий. 

Меган Маркл и принц Гарри решили разъехаться
Фото: russia-today.net

"Постоянный стресс и эмоциональные проблемы, вероятно, превратили их жизнь в ад. Мы надеемся, что время на разных континентах поможет им найти всё, что им нужно, чтобы двигаться дальше", – передают инсайдеры. 

Издание Page Six со слов инсайдера сообщило, что Меган и Гарри в итоге пришли к выводу, что их планы на жизнь кардинально различаются. Меган стремится к карьере в Голливуде. Принц Гарри же хочет приватности, а главный его проект — работа над документальными фильмами о вымирающих животных. Для этого Гарри предстоит уехать в любимую им Африку.

Даже если они помирятся, разрыва, им, похоже, не избежать.

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Автор Ольга Лазарева
Ольга Лазарева — выпускающий редактор Правды.Ру *
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
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