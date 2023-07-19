Меган Маркл и принц Гарри решили разъехаться

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри приняли решение временно пожить раздельно, сообщает Peopletalk. Скандальная пара столкнулась с финансовыми трудностями после ряда неудачных мероприятий.

Фото: russia-today.net

"Постоянный стресс и эмоциональные проблемы, вероятно, превратили их жизнь в ад. Мы надеемся, что время на разных континентах поможет им найти всё, что им нужно, чтобы двигаться дальше", – передают инсайдеры.

Издание Page Six со слов инсайдера сообщило, что Меган и Гарри в итоге пришли к выводу, что их планы на жизнь кардинально различаются. Меган стремится к карьере в Голливуде. Принц Гарри же хочет приватности, а главный его проект — работа над документальными фильмами о вымирающих животных. Для этого Гарри предстоит уехать в любимую им Африку.

Даже если они помирятся, разрыва, им, похоже, не избежать.