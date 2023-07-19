Юрия Лозу удивила "ответка за теракт на Крымском мосту"

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза высказал своё недоумение по поводу удара по военным объектам в Одессе и Николаеве, которые были названы "ответкой за теракт на Крымском мосту".

Фото: соцсети

Автор и исполнитель хита "Плот" заявил, что не понимает, почему атаку по объектам военной инфраструктуры Украины называют возмездием за подрыв Крымского моста.

"А что, если бы мост не был атакован, то эти объекты спокойно функционировали бы и совсем наше командование не интересовали?" — задался вопросом артист.

Лоза считает, что адекватным ответом должен быть удар по мосту, который Украина использует для поставок западного вооружения ВСУ.

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