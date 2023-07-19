Музыкант Владимир Киселёв восхитился позицией артистов с Украины

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Активная гражданская позиция украинских артистов вызвала восхищение у музыканта, основателя группы "Земляне" Владимира Киселёва. Об этом сообщает издание "Утро".

Фото: tgstat.ru

Киселёв не поддержал российских знаменитостей, которые покинули страну после начала спецоперации. Музыкант отметил, что многие артисты были его друзьями.

"Надеюсь, что и останутся. Хотя их политическая позиция для меня неприемлема. Но, что самое страшное, это не только ошибка эти артистов, но и серьёзное упущение наших руководителей культуры", — поделился музыкант.

Обсуждая тему российских знаменитостей, покинувших страну, Киселёв восхитился украинскими артистами, которые не только не сбежали, но и оказывают всеобщую поддержку своей стране.

"В отличие от многих наших звёзд они не только не сбежали, но идут в армию, поддерживают свою страну, поддерживают АТО", — пояснил музыкант.

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