Активная гражданская позиция украинских артистов вызвала восхищение у музыканта, основателя группы "Земляне" Владимира Киселёва. Об этом сообщает издание "Утро".
Киселёв не поддержал российских знаменитостей, которые покинули страну после начала спецоперации. Музыкант отметил, что многие артисты были его друзьями.
"Надеюсь, что и останутся. Хотя их политическая позиция для меня неприемлема. Но, что самое страшное, это не только ошибка эти артистов, но и серьёзное упущение наших руководителей культуры", — поделился музыкант.
Обсуждая тему российских знаменитостей, покинувших страну, Киселёв восхитился украинскими артистами, которые не только не сбежали, но и оказывают всеобщую поддержку своей стране.
"В отличие от многих наших звёзд они не только не сбежали, но идут в армию, поддерживают свою страну, поддерживают АТО", — пояснил музыкант.
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