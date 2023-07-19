Состояние российского актёра Игоря Ясуловича, который 18 июля попал в столичную больницу, ухудшилось.
По информации Mash, медики приняли решение подключить 81-летнего пациента к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Отмечается, что Народный артист РФ перенёс четыре операции.
"Игорь Николаевич сейчас в реанимации, его подключили к аппарату ИВЛ", — сказано в Telegram-канале.
Как подчёркивается в публикации, операции потребовались для вывода жидкости из почек и дыхательных путей.
Ранее стало известно, что в реанимацию попал 92-летний актёр Иван Краско. Он оказался в медучреждении из-за осложнений перенесённого инсульта.
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