Mash: состояние российского актёра Ясуловича ухудшилось, его подключили к аппарату ИВЛ

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Состояние российского актёра Игоря Ясуловича, который 18 июля попал в столичную больницу, ухудшилось.

Фото: Fotodom.ru

По информации Mash, медики приняли решение подключить 81-летнего пациента к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Отмечается, что Народный артист РФ перенёс четыре операции.

"Игорь Николаевич сейчас в реанимации, его подключили к аппарату ИВЛ", — сказано в Telegram-канале.

Как подчёркивается в публикации, операции потребовались для вывода жидкости из почек и дыхательных путей.

Ранее стало известно, что в реанимацию попал 92-летний актёр Иван Краско. Он оказался в медучреждении из-за осложнений перенесённого инсульта.

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