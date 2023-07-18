Алексей Панин прокомментировал слова Александра Буйнова, который заявил, что сам собирался стать участником СВО.
Объявленный в уголовный розыск Алексей Панин вспомнил, как снимался в Киеве с Александром Буйновым.
"Меня просто затрясло! Мы все вместе снимались в Киеве в этом проекте, пили вместе водку и ели Украинское сало. Слов нет. Не помню, чтобы он тогда боролся с "нацистами". Позор!" — написал актёр в своём микроблоге.
Ранее Александр Буйнов оправдался за то, что подошёл к Алле Пугачёвой во время похорон Валентина Юдашкина.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Адвокат Александр Добровинский считает, что на фестивале Лаймы Вайкуле артисты выступят на понятном для всех русском языке.