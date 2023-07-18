Алексея Панина удивили слова Буйнова про Украину: Позор!

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Алексей Панин прокомментировал слова Александра Буйнова, который заявил, что сам собирался стать участником СВО.

Фото: https://tvcenter.ru/zvezdy/buynov-pokazal-slomannuyu-ruku/

Объявленный в уголовный розыск Алексей Панин вспомнил, как снимался в Киеве с Александром Буйновым.

"Меня просто затрясло! Мы все вместе снимались в Киеве в этом проекте, пили вместе водку и ели Украинское сало. Слов нет. Не помню, чтобы он тогда боролся с "нацистами". Позор!" — написал актёр в своём микроблоге.

Ранее Александр Буйнов оправдался за то, что подошёл к Алле Пугачёвой во время похорон Валентина Юдашкина.

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