Бывшую солистку "Серебра" Ольгу Серябкину осудили за появление на VK Fest c волком

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На исполнительницу хита "Бывшие" и экс-солистку группы "Серебро" Ольгу Серябкину обрушился хейт в соцсетях.

Фото: https://www.instagram.com/p/CuzrAeat5kS/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Все потому, что певица появилась на синей ковровой дорожке VK Fest`а, который проходил в московском Парке Горького, с настоящим волком. Серябкина охотно позировала с животным, которое стало символом её песни "Одиночка".

"Бедное животное, издевательство", - комментируют в интернете.

Некоторые пользователи соцсетей, наоборот, встали на защиту Ольги и предположили, что это — обычная собака, которая просто очень похожа на своего дикого дальнего родственника.

"Да не волк это, успокойтесь. Это собака породы чешский волчак", — защищают Ольгу Серябкину в комментариях".

Сама певица прокомментировала сложившуюся ситуацию так:

"За пса не переживайте, он — профессионал! Рядом с ним были хозяева. Это — собака, просто похожая на волка".