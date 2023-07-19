На исполнительницу хита "Бывшие" и экс-солистку группы "Серебро" Ольгу Серябкину обрушился хейт в соцсетях.
Все потому, что певица появилась на синей ковровой дорожке VK Fest`а, который проходил в московском Парке Горького, с настоящим волком. Серябкина охотно позировала с животным, которое стало символом её песни "Одиночка".
"Бедное животное, издевательство", - комментируют в интернете.
Некоторые пользователи соцсетей, наоборот, встали на защиту Ольги и предположили, что это — обычная собака, которая просто очень похожа на своего дикого дальнего родственника.
"Да не волк это, успокойтесь. Это собака породы чешский волчак", — защищают Ольгу Серябкину в комментариях".
Сама певица прокомментировала сложившуюся ситуацию так:
"За пса не переживайте, он — профессионал! Рядом с ним были хозяева. Это — собака, просто похожая на волка".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Адвокат Александр Добровинский считает, что на фестивале Лаймы Вайкуле артисты выступят на понятном для всех русском языке.