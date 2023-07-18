Популярная певица Наргиз Закирова заявила, что артистам, которые поддержали СВО, нужно запретить выступать в странах СНГ.
В настоящее время Наргиз проживает у себя на родине в Узбекистане. После начала СВО артистка заняла антивоенную позицию. Также певица считает, что российским артистам, которые поддержали спецоперацию, нужно запретить выступать за пределами России, даже в странах СНГ.
"Нельзя! Тем более после того, что они сказали, что дадут там по миллиону рублей", — заявила Наргиз в интервью Катерине Гордеевой* на YouTube-канале.
*Признана Минюстом РФ иноагентом.
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