Наргиз потребовала запретить поддержавшим СВО артистам выступать в странах СНГ: "Нельзя!"

Популярная певица Наргиз Закирова заявила, что артистам, которые поддержали СВО, нужно запретить выступать в странах СНГ.

Фото: primamedia.ru

В настоящее время Наргиз проживает у себя на родине в Узбекистане. После начала СВО артистка заняла антивоенную позицию. Также певица считает, что российским артистам, которые поддержали спецоперацию, нужно запретить выступать за пределами России, даже в странах СНГ.

"Нельзя! Тем более после того, что они сказали, что дадут там по миллиону рублей", — заявила Наргиз в интервью Катерине Гордеевой* на YouTube-канале.

*Признана Минюстом РФ иноагентом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Наргиз - Ты моя нежность