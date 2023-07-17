Известная певица Татьяна Буланова рассказала, как ей удаётся сохранять привлекательность в свои 54 года.
Татьяна Буланова призналась, что редко, но прибегает к лазерным и инъекционным процедурам у косметолога. Об этом сообщает "Леди Mail.ru".
"Чаще раза в год не получается: после уколов долгий период реабилитации, а у меня на него почти никогда нет времени", — рассказала Буланова.
Также артистка поделилась, что к пластической хирургии она не прибегала, поскольку боится наркоза и врачей. Оставаться в хорошей форме ей помогает давно выработанный режим питания. В частности, с 1990-х годов Татьяна Буланова придерживается следующего режима: лёгкий перекус на завтрак, полноценный обед и отказ от ужина.
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