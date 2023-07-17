Музыкант Руслан Курик назвал бесполезным кастинг "Фабрики звёзд”.
Участник третьего сезона музыкального шоу отметил, что на кастинге желающие попасть на проект не поют, а только открывают рот.
"Чтобы попасть в шоу, я сделал двойной удар. Пришёл на кастинг, где все открывали рот, подергался там немного, но меня не взяли. Ещё я послал видеокассету со своим выступлением. Только благодаря этому и попал”, — рассказал Курик в YouTube-шоу "Фабрика с Яной Чу”.
Руслан добавил, что на "Фабрику звёзд” его пригласил лично продюсер Александр Шульгин, который стал наставником для конкурсантов третьего сезона.
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