Участник "Фабрики звёзд-3" Руслан Курик заявил, что на кастинге проекта артисты не поют, а открывают рот

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкант Руслан Курик назвал бесполезным кастинг "Фабрики звёзд”.

Фото: rambler.ru

Участник третьего сезона музыкального шоу отметил, что на кастинге желающие попасть на проект не поют, а только открывают рот.

"Чтобы попасть в шоу, я сделал двойной удар. Пришёл на кастинг, где все открывали рот, подергался там немного, но меня не взяли. Ещё я послал видеокассету со своим выступлением. Только благодаря этому и попал”, — рассказал Курик в YouTube-шоу "Фабрика с Яной Чу”.

Руслан добавил, что на "Фабрику звёзд” его пригласил лично продюсер Александр Шульгин, который стал наставником для конкурсантов третьего сезона.

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Руслан Курик (Фабрика с Яной Чу)