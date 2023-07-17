Ксения Собчак пустила в ход хлыст по время интервью с историком Евгением Понасенковым*.
Интервью Собчак и маэстро Понасенковым* получилось креативным. В какой-то момент журналистка стала слегка ударять приглашённого иноагента хлыстом.
Понасенков не стерпел такого отношения, поэтому перехватил хлыст, свернул его петлёй и заявил, что сам может наказать Собчак.
Ранее сообщалось, что в Москве умер мужчина, пострадавший после встречи с Евгением Понасенковым.
* включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский врач-онколог и хирург Иван Карасёв объяснил, как понять, что кровь в организме становится густой, и какие шаги предпринять.