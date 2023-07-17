Собчак отхлыстала Понасенкова* во время интервью

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак пустила в ход хлыст по время интервью с историком Евгением Понасенковым*.

Фото: кадр из видео

Интервью Собчак и маэстро Понасенковым* получилось креативным. В какой-то момент журналистка стала слегка ударять приглашённого иноагента хлыстом.

Понасенков не стерпел такого отношения, поэтому перехватил хлыст, свернул его петлёй и заявил, что сам может наказать Собчак.

Ранее сообщалось, что в Москве умер мужчина, пострадавший после встречи с Евгением Понасенковым.

* включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ЕВГЕНИЙ ПОНАСЕНКОВ: о прошлых и настоящих войнах, о ЧВК своего имени и о том, зачем нам Бердянск