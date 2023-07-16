Лепс дал слово и дальше выплачивать премии российским бойцам за подбитые танки Leopard

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский исполнитель Григорий Лепс прокомментировал премирование российских военных, которым удалось подбить немецкие танки Leopard в зоне СВО.

Фото: https://muzhyazheny.ru

Певец заверил, что он уже выплатил обещанное им вознаграждение, и намерен делать это и дальше.

"Я слово свое сдержал, я его даже перевыполню, можете не сомневаться. Если я говорю, значит, так и будет", — сказал Лепс в разговоре с "Известиями".

Музыкант не стал уточнять, о каких именно суммах идёт речь, однако пообещал, что собирается выделять деньги за подбитые "Леопарды" и дальше.

Ранее 4 июля в Telegram-канале Лепса появилась информация о том, что исполнитель готов заплатить 1 миллион рублей любому российскому военному, который сможет подбить Leopard.

Ещё раньше, 15 июня, Лепс вместе с другим музыкантом, Николаем Басковым, анонсировал вознаграждение в 1 миллион рублей за ликвидацию танков Leopard, переданных Западом украинской армии.

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