Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Найдено лекарство для людей с трудноизлечимой депрессией
British Heart Foundation проверила сыр на полезность для организма
Экс-премьер Украины Азаров объяснил, что имел в виду Залужный, говоря о применении кассетных боеприпасов
Денису "Редису" Прокопенко дали звание подполковник и вручили целую бригаду ВСУ
Как вырастить вкусную смородину, несмотря на изменение климата
Экс-разведчик ВС США Риттер прокомментировал заявления западных экспертов о желании России напасть на Польшу
Скотт Риттер: зарубежные командировки Лаврова похожи на турне рок-звезды
Подписчики увидели в публикации Нагиева дерзкий намёк: "Зачем нарываетесь?"
Учёные открыли секрет успеха на первом свидании

Лепс дал слово и дальше выплачивать премии российским бойцам за подбитые танки Leopard

1:05
Шоу-бизнес

Российский исполнитель Григорий Лепс прокомментировал премирование российских военных, которым удалось подбить немецкие танки Leopard в зоне СВО.

Лепс дал слово и дальше выплачивать премии российским бойцам за подбитые танки Leopard
Фото: https://muzhyazheny.ru

Певец заверил, что он уже выплатил обещанное им вознаграждение, и намерен делать это и дальше.

"Я слово свое сдержал, я его даже перевыполню, можете не сомневаться. Если я говорю, значит, так и будет", — сказал Лепс в разговоре с "Известиями".

Музыкант не стал уточнять, о каких именно суммах идёт речь, однако пообещал, что собирается выделять деньги за подбитые "Леопарды" и дальше.

Ранее 4 июля в Telegram-канале Лепса появилась информация о том, что исполнитель готов заплатить 1 миллион рублей любому российскому военному, который сможет подбить Leopard.

Ещё раньше, 15 июня, Лепс вместе с другим музыкантом, Николаем Басковым, анонсировал вознаграждение в 1 миллион рублей за ликвидацию танков Leopard, переданных Западом украинской армии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Врач назвал первый тревожный признак густой крови

Российский врач-онколог и хирург Иван Карасёв объяснил, как понять, что кровь в организме становится густой, и какие шаги предпринять.

Врач Карасёв из РФ назвал первый признак, что кровь становится густой
ТАСС: российский гранатомётчик выдал себя за солдата ВСУ и пленил трёх бойцов под Кременной
Хитрый план: российский боец выдал себя за солдата ВСУ и взял в плен солдат противника
Леонид Агутин оконфузился за границей
Останутся ни с чем: банки забирают золото из западных хранилищ
Как русские воевали за Болгарию в турецких войнах Сергей Лебедев Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они? Вадим Горшенин
Кто в огне, кто под поездом: трагедии детей "Ералаша"
Путин сообщил о зеркальном ответе на применение кассетных снарядов боевиками ВСУ
Во всех ли случаях от атеросклероза спасут статины, объяснил кардиолог
Во всех ли случаях от атеросклероза спасут статины, объяснил кардиолог
Последние материалы
Денису "Редису" Прокопенко дали звание подполковник и вручили целую бригаду ВСУ
Лепс дал слово и дальше выплачивать премии российским бойцам за подбитые танки Leopard
Как вырастить вкусную смородину, несмотря на изменение климата
Экс-разведчик ВС США Риттер прокомментировал заявления западных экспертов о желании России напасть на Польшу
Скотт Риттер: зарубежные командировки Лаврова похожи на турне рок-звезды
Подписчики увидели в публикации Нагиева дерзкий намёк: "Зачем нарываетесь?"
Учёные открыли секрет успеха на первом свидании
Врачи из РФ назвали лекарство, которое помогает при боли в сердце и стоит недорого
В США разработали трикоптер, способный работать в любых условиях
Эндокринолог Гуреева перечислила основные признаки гормонального дисбаланса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников