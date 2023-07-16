Прибывший на музыкальный фестиваль в Витебск российский эстрадный исполнитель Александр Серов оказался в неоднозначной ситуации из-за незнания языков соседних стран. Певца расстроило приветствие на белорусском, которое он принял за украинскую речь. Об этом ранее сообщал "МК".
Конфуз произошёл несколько дней назад. Тогда артисту уже по-русски объяснили, что разговаривали по-белорусски, но смущённый Серов отказался отвечать на вопросы журналистов и быстро уехал.
Судя по всему, так и не разобрался певец в ситуации даже спустя время. Изданию "Подъём" он заявил, что по-прежнему считает, что против него, возможно, готовилась провокация.
Артист настаивает, что обратились к нему на украинском языке, сказали что-то невнятно, когда он уже закрывал окно автомобиля.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов устроил дикий скандал в отеле в Витебске.
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