Певец Александр Серов в Белоруссии возмутился "украинской" белорусской речью

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Прибывший на музыкальный фестиваль в Витебск российский эстрадный исполнитель Александр Серов оказался в неоднозначной ситуации из-за незнания языков соседних стран. Певца расстроило приветствие на белорусском, которое он принял за украинскую речь. Об этом ранее сообщал "МК".

Фото: eg.ru

Конфуз произошёл несколько дней назад. Тогда артисту уже по-русски объяснили, что разговаривали по-белорусски, но смущённый Серов отказался отвечать на вопросы журналистов и быстро уехал.

Судя по всему, так и не разобрался певец в ситуации даже спустя время. Изданию "Подъём" он заявил, что по-прежнему считает, что против него, возможно, готовилась провокация.

Артист настаивает, что обратились к нему на украинском языке, сказали что-то невнятно, когда он уже закрывал окно автомобиля.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов устроил дикий скандал в отеле в Витебске.

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