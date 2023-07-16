Экс-солистка группы "Мираж" Маргарита Суханкина рассказала об операции по урезанию желудка

Российская певица, экс-солистка группы "Мираж" Маргарита Суханкина рассказала о том, как ей удалось прийти в форму после операции по урезанию желудка.

Фото: smotrim.ru

Совсем недавно Маргарита Суханкина предстала перед публикой похудевшей и с новой причёской. Певица призналась, что её похудению способствовала операция по урезанию желудка, после чего она перестала набирать вес. Об этом сообщает "МК".

Также артистка рассказала, что после перенесённого коронавируса у неё началось выпадение волос, в связи с чем пришлось сделать короткую стрижку.

"Мне нравится, как я сейчас выгляжу. Не надо мучить волосы, выпрямлять их, сжигать утюжками и прочее, прочее…", — поделилась Маргарита Суханкина.

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