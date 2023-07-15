Эмигрировавшая во Францию после СВО Рената Литвинова обратилась к россиянам: "Здесь и сегодня - такая"

Известная российская актриса и режиссёр Рената Литвинова обратилась к россиянам в своём личном блоге.

Фото: ria.ru

Напомним, в прошлом году Рената Литвинова эмигрировала из России во Францию, однако с российскими поклонниками она продолжает поддерживать связь.

В настоящее время знаменитость покинула Париж и отправилась на курорт. Литвинова активно делится фото с отдыха. В частности, недавно она опубликовала снимок, на котором предстала в чёрном сарафане в белый горошек с глубоким декольте.

"Здесь и сегодня — такая. Не знаю, можно ли определить по "фасадным" фото — счастлив ли герой картинки?" — написала Рената Литвинова под фото.

Также стоит отметить, что актриса на фото без макияжа. Пользователи соцсети подчеркнули, что в свои 56 лет она отлично выглядит.

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Рената Литвинова показывает свой уход и вечерний макияж с акцентом на губы. Vogue Россия