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Слепаков* опубликовал свой отчёт о целях деятельности иноагента для Министерства юстиции РФ

0:56
Шоу-бизнес

Семён Слепаков* сопроводил улыбающимися смайлами отчёт, который его обязали заполнять, как иноагента.

Слепаков* опубликовал свой отчёт о целях деятельности иноагента для Министерства юстиции РФ
Фото: mk.ru

Звезду Comedy Club позабавила обязанность заполнять бланки, представляющие собой отчёт о деятельности иноагента.

Комедийный артист приоткрыл завесу своей иноагентской кухни и посвятил подписчиков в тонкости заполнения документов. В Telegram-канале юмориста появилась ссылка на PDF-файлы с частично заполненными бланками.

Согласно опубликованным Слепаковым* бумагам, он обязан сдавать отчёты о целях своей деятельности в Министерство юстиции РФ.

Намерен ли он соблюдать предписания российского законодательства, заполняя отчётность, неизвестно.

Ранее сообщалось, что Семён Слепаков не сумел через суд снять с себя статус иностранного агента.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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Семён Слепаков: Я не такой
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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