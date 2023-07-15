Семён Слепаков* сопроводил улыбающимися смайлами отчёт, который его обязали заполнять, как иноагента.
Звезду Comedy Club позабавила обязанность заполнять бланки, представляющие собой отчёт о деятельности иноагента.
Комедийный артист приоткрыл завесу своей иноагентской кухни и посвятил подписчиков в тонкости заполнения документов. В Telegram-канале юмориста появилась ссылка на PDF-файлы с частично заполненными бланками.
Согласно опубликованным Слепаковым* бумагам, он обязан сдавать отчёты о целях своей деятельности в Министерство юстиции РФ.
Намерен ли он соблюдать предписания российского законодательства, заполняя отчётность, неизвестно.
Ранее сообщалось, что Семён Слепаков не сумел через суд снять с себя статус иностранного агента.
*Признан Минюстом РФ иноагентом.
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