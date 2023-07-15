Слепаков* опубликовал свой отчёт о целях деятельности иноагента для Министерства юстиции РФ

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Семён Слепаков* сопроводил улыбающимися смайлами отчёт, который его обязали заполнять, как иноагента.

Фото: mk.ru

Звезду Comedy Club позабавила обязанность заполнять бланки, представляющие собой отчёт о деятельности иноагента.

Комедийный артист приоткрыл завесу своей иноагентской кухни и посвятил подписчиков в тонкости заполнения документов. В Telegram-канале юмориста появилась ссылка на PDF-файлы с частично заполненными бланками.

Согласно опубликованным Слепаковым* бумагам, он обязан сдавать отчёты о целях своей деятельности в Министерство юстиции РФ.

Намерен ли он соблюдать предписания российского законодательства, заполняя отчётность, неизвестно.

Ранее сообщалось, что Семён Слепаков не сумел через суд снять с себя статус иностранного агента.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Семён Слепаков: Я не такой