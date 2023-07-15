Мария Машкова на себе прочувствовала, какого это участововать в протестах за рубежом

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Осудившая СВО Мария Машкова объяснила, что заставило её выйти протестовать на улицы США

Фото: 7days.ru/

Звезда сериала "Не родись красивой" решила проявить солидарность и присоединиться к актёрским протестам. Она поведала, что её проинструктировали о дозволительном поведении во время демарша.

"Как россиянин, я как-то боюсь протестов, но любопытство и желание попробовать прожить свою новую жизнь ответственным гражданским победили", — написала Мария в своём микроблоге, отметив, что сегодня ОМОН никого не избил.

Она отметила, что желает, чтобы Россия переняла американский опыт, и российским гражданам позволили выражать своё недовольство в форме уличного протеста.

Актриса приготовилась реагировать на шуточки "разгневанных патриотов".

В комментариях многие поддержали актрису, но без нападок в адрес дочери Владимира Машкова не обошлось.

Комментаторы предположили, что Мария давно не была в России, которая, по мнению фолловеров, стала "демократичнее всех стран на планете".

Ранее Мария Машкова отреагировала на решение продюсеров вырезать из фильма кадры с её участием.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Мария Машкова восхитила поклонников видео с дочерью. Семья воссоединилась!