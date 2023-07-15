Осудившая СВО Мария Машкова объяснила, что заставило её выйти протестовать на улицы США
Звезда сериала "Не родись красивой" решила проявить солидарность и присоединиться к актёрским протестам. Она поведала, что её проинструктировали о дозволительном поведении во время демарша.
"Как россиянин, я как-то боюсь протестов, но любопытство и желание попробовать прожить свою новую жизнь ответственным гражданским победили", — написала Мария в своём микроблоге, отметив, что сегодня ОМОН никого не избил.
Она отметила, что желает, чтобы Россия переняла американский опыт, и российским гражданам позволили выражать своё недовольство в форме уличного протеста.
Актриса приготовилась реагировать на шуточки "разгневанных патриотов".
В комментариях многие поддержали актрису, но без нападок в адрес дочери Владимира Машкова не обошлось.
Комментаторы предположили, что Мария давно не была в России, которая, по мнению фолловеров, стала "демократичнее всех стран на планете".
Ранее Мария Машкова отреагировала на решение продюсеров вырезать из фильма кадры с её участием.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Канадские учёные доказали, что алкоголь в небольших дозах приводит к разным заболеваниям.