Певец Леонид Агутин рассказал о провальном выступлении на концерте в Швейцарии

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский певец Леонид Агутин уже много лет радует своих поклонников хитами. 16 июля он отмечает 55-летие. Накануне своего юбилея певец вспомнил одно из своих самых значительных неудачных выступлений на сцене.

Фото: 7days.ru

Агутин рассказал о провале на джазовом фестивале в Монтре в Швейцарии. По его словам, он и известный гитарист подготовили сложную программу, но зрители не оценили их творческих усилий.

В конце выступления посетители мероприятия не смогли скрыть своё разочарование и потребовали от Агутина исполнить его привычные песни. Оказалось, что зрители устали от джазовой музыки и хотели услышать хит "Оле-Оле" от певца. В то время Агутин был разочарован случившимся, но сейчас с улыбкой вспоминает этот эпизод.

"Вот тогда и началось настоящее шоу", — рассказал Леонид изданию "HELLO!".

Зрители оценили готовность Агутина пойти им навстречу и исполнить популярный хит, который любим многими.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Леонид Агутин - "Оле-оле"