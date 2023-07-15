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Певец Леонид Агутин рассказал о провальном выступлении на концерте в Швейцарии

1:05
Шоу-бизнес

Известный российский певец Леонид Агутин уже много лет радует своих поклонников хитами. 16 июля он отмечает 55-летие. Накануне своего юбилея певец вспомнил одно из своих самых значительных неудачных выступлений на сцене.

Певец Леонид Агутин рассказал о провальном выступлении на концерте в Швейцарии
Фото: 7days.ru

Агутин рассказал о провале на джазовом фестивале в Монтре в Швейцарии. По его словам, он и известный гитарист подготовили сложную программу, но зрители не оценили их творческих усилий.

В конце выступления посетители мероприятия не смогли скрыть своё разочарование и потребовали от Агутина исполнить его привычные песни. Оказалось, что зрители устали от джазовой музыки и хотели услышать хит "Оле-Оле" от певца. В то время Агутин был разочарован случившимся, но сейчас с улыбкой вспоминает этот эпизод.

"Вот тогда и началось настоящее шоу", — рассказал Леонид изданию "HELLO!".

Зрители оценили готовность Агутина пойти им навстречу и исполнить популярный хит, который любим многими.

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Леонид Агутин - "Оле-оле"
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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