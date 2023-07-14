У попавшего в реанимацию актёра Ивана Краско начались галлюцинации

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На фоне приёма сильных медикаментов у актёра Иван Краско начались галлюцинации.

Фото: eg.ru

Как сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на личную помощницу артиста Дарью Пашкову, от медикаментов Краско постоянно клонит в сон. Помимо этого, у него начались галлюцинации.

“Начал путать медиков со своей помощницей. Всех называет её именем”, - сообщает Telegram-канал “РЕН ТВ. Новости”.

92-летнего Ивана Краско госпитализировали из-за последствий инсульта. Сейчас он находится в реанимационном отделении. Несмотря на тяжёлое состояние, артист пытается шутить и заверяет близких, что всё обойдётся.

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