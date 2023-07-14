"МК" опубликовал яркие кадры концерта в Витебске

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На фестивале искусств в белорусском Витебске собрались российские звёзды. Юрий Антонов, не включённый изначально в программу, приехал в Белоруссию, несмотря на постоянные проблемы с ногой после операции по замене сустава. Певец вышел на сцену и исполнил свои хиты, включая "Под крышей дома моего" и "Любимая, спаси меня от одиночества".

Фото: mk.ru

Сергей Лазарев впервые продемонстрировал публике свою новую песню о малине, даже выразив опасение забыть слова. Однако всё прошло успешно.

Елена Ваенга на сцене кокетничала с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который находился в зале. Она шутливо заявила, что опасается запретов выступать в республике.

Телеведущая Ангелина Вовк выглядела прекрасно, однако журналистов насторожили синяки на её руках. Она пояснила, что это всего лишь результат её медицинских процедур для поддержания здоровья.

На сцене также выступали Владимир Пресняков, солисты группы "На-На" и другие музыканты. "МК" опубликовал кадры из Витебска.

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