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"МК" опубликовал яркие кадры концерта в Витебске

1:10
Шоу-бизнес

На фестивале искусств в белорусском Витебске собрались российские звёзды. Юрий Антонов, не включённый изначально в программу, приехал в Белоруссию, несмотря на постоянные проблемы с ногой после операции по замене сустава. Певец вышел на сцену и исполнил свои хиты, включая "Под крышей дома моего" и "Любимая, спаси меня от одиночества".

"МК" опубликовал яркие кадры концерта в Витебске
Фото: mk.ru

Сергей Лазарев впервые продемонстрировал публике свою новую песню о малине, даже выразив опасение забыть слова. Однако всё прошло успешно.

Елена Ваенга на сцене кокетничала с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который находился в зале. Она шутливо заявила, что опасается запретов выступать в республике.

Телеведущая Ангелина Вовк выглядела прекрасно, однако журналистов насторожили синяки на её руках. Она пояснила, что это всего лишь результат её медицинских процедур для поддержания здоровья.

На сцене также выступали Владимир Пресняков, солисты группы "На-На" и другие музыканты. "МК" опубликовал кадры из Витебска.

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«XXXII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". Прямая трансляция
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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