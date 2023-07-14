Татьяна Васильева была госпитализирована в московскую больницу в состоянии средней тяжести

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Российскую актрису Татьяну Васильеву госпитализировали в одну из московских больниц.

Фото: ria.ru

Как сообщает Telegram-канал Mash, 76-летняя Татьяна Васильева была госпитализирована в больницу после возникновения проблем при ходьбе. Актриса приняла дома лекарства, однако они не помогли. По словам невестки Васильевой, которая вызвала скорую, самочувствие артистки могло ухудшиться из-за стресса.

Сообщается, что врачи сделали Татьяне Васильевой КТ головного мозга. Никаких осложнений не было найдено. Актриса находится в состоянии средней тяжести.

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