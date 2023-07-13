Актёр Иван Краско оказался в реанимации в Санкт-Петербурге

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Иван Краско был экстренно госпитализирован в реанимацию одной из петербургских клиник. Об этом рассказал его концертный директор Вячеслав Смородинов.

Фото: instagram

"Ивану Ивановичу сегодня стало плохо, когда он находился на даче. Он пожаловался сыну на плохое самочувствие, вызвали скорую", — сказал Смородинов в разговоре с ТАСС.

Концертный директор добавил, что Краско сейчас находится в реанимации центра Алмазова.

Смородинов предположил, что причиной ухудшения состояния актёра могли стать последствия инсульта.

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Иван Краско в реанимации с инсультом: даже озвучивать страшно!