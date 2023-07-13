Актёр Иван Краско был экстренно госпитализирован в реанимацию одной из петербургских клиник. Об этом рассказал его концертный директор Вячеслав Смородинов.
"Ивану Ивановичу сегодня стало плохо, когда он находился на даче. Он пожаловался сыну на плохое самочувствие, вызвали скорую", — сказал Смородинов в разговоре с ТАСС.
Концертный директор добавил, что Краско сейчас находится в реанимации центра Алмазова.
Смородинов предположил, что причиной ухудшения состояния актёра могли стать последствия инсульта.
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