МК: Филипп Киркоров научил Сергея Лазарева "поднимать руку" на женщину

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Витебске начался фестиваль искусств "Славянский базар", на котором выступил российский певец Сергей Лазарев. Его сольный концерт прошёл под открытым небом. Поклонники артиста активно подпевали своему кумиру и размахивали мерцающими огоньками.

Фото: crocus-tickets.ru

В шоу Лазарев использовал новые номера, включая один, где он наклоняет танцовщицу и шлёпает её по ягодицам. Подобный приём ранее показал его коллега Филипп Киркоров, сообщил "МК".

Также стоит отметить, что накануне звёзд встретили на белорусском вокзале. Одним из неожиданных гостей, которого не анонсировали на мероприятии, был Юрий Антонов.

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Лазарев зажигает на "Славянском базаре"