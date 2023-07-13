Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Предотвращён незаконный вывоз дериватов из Приморского края в КНР
Сенатор Рэнд Пол о нытье Зеленского по поводу членства в НАТО: "У него хватает наглости?"
Рогов рассказал о рекордных потерях ВСУ, пытавшихся атаковать на Васильевском направлении
В Швеции прошла акция с сожжением устава НАТО
Певица МакSим опубликовала видео из клиники, где лечится от алкогольной зависимости
Власти Уфы приобретут восемь юрт за 9,6 млн рублей
Депутат Журавлёв: в НАТО выдвинули Зеленскому условия для вступления, которых он не понимает
Вегетарианские продукты, где скорее больше железа, чем в мясе
Министр Илониеми: власти Финляндии восстановят отношения с Россией в случае политических изменений в стране

МК: Филипп Киркоров научил Сергея Лазарева "поднимать руку" на женщину

0:44
Шоу-бизнес

В Витебске начался фестиваль искусств "Славянский базар", на котором выступил российский певец Сергей Лазарев. Его сольный концерт прошёл под открытым небом. Поклонники артиста активно подпевали своему кумиру и размахивали мерцающими огоньками.

МК: Филипп Киркоров научил Сергея Лазарева "поднимать руку" на женщину
Фото: crocus-tickets.ru

В шоу Лазарев использовал новые номера, включая один, где он наклоняет танцовщицу и шлёпает её по ягодицам. Подобный приём ранее показал его коллега Филипп Киркоров, сообщил "МК".

Также стоит отметить, что накануне звёзд встретили на белорусском вокзале. Одним из неожиданных гостей, которого не анонсировали на мероприятии, был Юрий Антонов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Лазарев зажигает на "Славянском базаре"
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Зеленский привёл в ярость делегацию США заявлением о НАТО и Украине

Американская делегация на саммите в Вильнюсе была в ярости от заявления Зеленского, заявили журналисты.

WP: делегация США пришла в ярость из-за заявления Зеленского о НАТО и Украине
Hlavné správy: европейцев шокировали беженцы, массово поехавшие из Чехии на Украину в отпуск
Безумные поступки украинцев шокировали жителей Европы
Может вылететь в трубу: фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву" не спасёт приезд Пугачёвой
Кровавая жестокость: сняли скальп с парня из-за его экстравагантной причёски
Отто фон Бисмарк не хотел уходить в отставку из-за России Сергей Лебедев Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они? Вадим Горшенин
ВКС РФ нанесли удар по острову Змеиный, где недавно побывал Зеленский
Эрдоган рассказал о реакции РФ на передачу "азовцев"* Украине
Где сейчас находится "генерал-Армагеддон" Суровикин?
Где сейчас находится "генерал-Армагеддон" Суровикин?
Последние материалы
Сенатор Рэнд Пол о нытье Зеленского по поводу членства в НАТО: "У него хватает наглости?"
Рогов рассказал о рекордных потерях ВСУ, пытавшихся атаковать на Васильевском направлении
МК: Филипп Киркоров научил Сергея Лазарева "поднимать руку" на женщину
В Швеции прошла акция с сожжением устава НАТО
США выдвигают НАТО на войну с Китаем. У Пекина не осталось выбора
Певица МакSим опубликовала видео из клиники, где лечится от алкогольной зависимости
Власти Уфы приобретут восемь юрт за 9,6 млн рублей
Депутат Журавлёв: в НАТО выдвинули Зеленскому условия для вступления, которых он не понимает
Вегетарианские продукты, где скорее больше железа, чем в мясе
Министр Илониеми: власти Финляндии восстановят отношения с Россией в случае политических изменений в стране
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников