Певица Марина Абросимова, известная как МакSим, впервые призналась в том, что страдает от алкогольной зависимости.
МакSим поделилась, что употребление спиртных напитков стало для неё привычкой. Как пояснила популярная исполнительница, с помощью алкоголя она пыталась сбежать от своих проблем и недугов.
"Я пришла к тому, что это зависимость, осознала это, приняла и решила действовать. Поэтому я нахожусь в клинике уже долгое время", — сказала МакSим в видеозаписи, которую разметила в своих социальных сетях.
Певица добавила, что начала слишком рано выступать после серьёзной болезни, перенесённой в 2021 году. По её словам, недавний концерт в Сочи был сорван именно из-за алкоголя. Исполнительница извинилась перед своими зрителями и коллегами за несостоявшееся мероприятие.
Кроме того, Абросимова поделилась, что сейчас её сильно поддерживают родственники, которые часто приезжают к ней в клинику.
Ранее стало известно о внесении МакSим в "чёрный список" Федеральной налоговой службы (ФНС) из-за обнаруженной задолженности в размере более 1 миллиона рублей.
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