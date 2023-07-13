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Певица МакSим опубликовала видео из клиники, где лечится от алкогольной зависимости

1:15
Шоу-бизнес

Певица Марина Абросимова, известная как МакSим, впервые призналась в том, что страдает от алкогольной зависимости.

Певица МакSим опубликовала видео из клиники, где лечится от алкогольной зависимости
Фото: ria.ru

МакSим поделилась, что употребление спиртных напитков стало для неё привычкой. Как пояснила популярная исполнительница, с помощью алкоголя она пыталась сбежать от своих проблем и недугов.

"Я пришла к тому, что это зависимость, осознала это, приняла и решила действовать. Поэтому я нахожусь в клинике уже долгое время", — сказала МакSим в видеозаписи, которую разметила в своих социальных сетях.

Певица добавила, что начала слишком рано выступать после серьёзной болезни, перенесённой в 2021 году. По её словам, недавний концерт в Сочи был сорван именно из-за алкоголя. Исполнительница извинилась перед своими зрителями и коллегами за несостоявшееся мероприятие.

Кроме того, Абросимова поделилась, что сейчас её сильно поддерживают родственники, которые часто приезжают к ней в клинику.

Ранее стало известно о внесении МакSим в "чёрный список" Федеральной налоговой службы (ФНС) из-за обнаруженной задолженности в размере более 1 миллиона рублей.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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