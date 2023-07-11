Продюсер Максим Фадеев дал определение Наргиз на фоне краж его песен

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский композитор, музыкальный продюсер и автор-исполнитель Максим Фадеев опубликовал пост в своих социальных сетях, в котором он дал разъяснения относительно ситуации с узбекской певицей Наргиз. Он также пообещал, что в дальнейшем больше не будет упоминать о ней.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Продюсер напомнил, что запретил артистке исполнять его песни ещё четыре года назад. Однако Наргиз продолжает петь композиции Фадеева.

Продюсер, наблюдая за артисткой несколько последних лет, думал, какое же определение ей можно дать.

"Она обычная воровка на доверии. Это как если бы она взяла чужую машину покататься, а потом уехала бы на ней в Узбекистан и начала на ней заниматься частным извозом, зарабатывая деньги", — высказался продюсер.

Напомним, что в конце мая 52-летнюю певицу депортировали на её историческую родину, а также запретили ей въезд в Россию на 50 лет.

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Наргиз - "Ты моя нежность"