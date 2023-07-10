Продюсер Максим Фадеев заявил, что продолжит судиться с Наргиз из-за прав на песни

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Максим Фадеев заявил, что будет продолжать судиться с певицей Наргиз.

Фото: eg.ru

Продюсер напомнил, что он запретил артистке исполнять его песни ещё четыре года назад. Однако Наргиз продолжает петь композиции Фадеева на сольных концертах, несмотря на её негативное отношение к России и экс-продюсеру.

"Будущие организаторы концертов Наргиз Закировой, мы будем судиться с каждой площадкой, на которой будет зафиксирован факт нарушения моих прав", — написал Фадеев в своём Telegram-канале.

Он посоветовал Наргиз извиниться за резкие слова в его адрес и прекратить критиковать действия российских властей.

Кроме того, Фадеев заявил, что считает справедливым решение о запрете въезда в Россию на 50 лет в отношении певицы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.