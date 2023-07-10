Алина Кабаева появилась на публике с обручальным кольцом

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Олимпийская чемпионка Алина Кабаева довольно редко появляется на публике. Однако гимнастка старается не пропускать важные спортивные события и тренировки своих юных подопечных.

Фото: Скриншот из видео

Накануне Кабаева посетила контрольные занятия воспитанниц Академии художественной гимнастики "Небесная грация" в Сочи. Олимпийская чемпионка появилась в элегантном летнем наряде: белые брюки, футболка в тон и небесно-голубой пиджак. Спортсменка решила не собирать волосы в причёску, а оставить их распущенными. Также Кабаева отдала предпочтение минимальному макияжу. Кроме того, на руке чемпионки блестело обручальное колечко.

"Никогда не останавливайтесь. Всегда идите вперёд и выигрывайте. Желаю вам всем удачи. Готовьтесь к новым стартам, новым сборам", — обратилась к юным гимнасткам Кабаева.

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Тренировки в академии «Небесная грация»