Олимпийская чемпионка Алина Кабаева довольно редко появляется на публике. Однако гимнастка старается не пропускать важные спортивные события и тренировки своих юных подопечных.
Накануне Кабаева посетила контрольные занятия воспитанниц Академии художественной гимнастики "Небесная грация" в Сочи. Олимпийская чемпионка появилась в элегантном летнем наряде: белые брюки, футболка в тон и небесно-голубой пиджак. Спортсменка решила не собирать волосы в причёску, а оставить их распущенными. Также Кабаева отдала предпочтение минимальному макияжу. Кроме того, на руке чемпионки блестело обручальное колечко.
"Никогда не останавливайтесь. Всегда идите вперёд и выигрывайте. Желаю вам всем удачи. Готовьтесь к новым стартам, новым сборам", — обратилась к юным гимнасткам Кабаева.
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