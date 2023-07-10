Блогер Давид Манукян ушёл из реалити-шоу "Дом-2"

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Давид Манукян, выступающий под псевдонимом Дава, покинул шоу "Дом-2".

Фото: novochag.ru

Информацию о том, что Манукян больше не будет вести телепроект, подтвердила пресс-служба телеканала "Ю".

"Подробности его ухода будут в эфире 16 июля", — сообщили представители канала.

Дава стал ведущим известного реалити-шоу два года назад. После перезапуска шоу на телеканале "Ю". До 2021 года "Дом-2" выходил на канале ТНТ.

Примечательно, что Манукян стал ведущим проекта вместо своей экс-возлюбленной Ольги Бузовой. Однако рэпер призвал журналистов не связывать начало его работы над шоу с местью бывшей девушке.

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