Звёзды российской эстрады часто идут на эксперимент, появляясь на экране в качестве киноактёров, но далеко не всем удаётся хорошо сыграть свою роль, заявил актёр кино, артист Театра на Бронной Андро Симонишвили.
В пример он привёл Егора Крида, сыгравшего робота в фильме "Неидеальный мужчина".
"Егор-певец более уверенный в себе, чем Егор-актёр. В фильме есть некоторые моменты, где чувствуется слабая сторона игры", — пояснил Симонишвили в интервью агентству РИА Новости.
Некоторым звёздам, тому же Сергею Шнурову, работа на съёмочной площадке даётся легко, отметил артист. Исполнителю скандальных песен, по словам актёра, великолепно удался образ зека Игоря Семченко в картине "Приличные люди".
"Он мегаорганичен и мегаобаятелен в этом фильме. Не могу сказать ничего плохого о его работе. Есть ощущение образа", — подчеркнул Симонишвили.
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