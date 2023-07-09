Актёр оценил игру звёзд в кино: Крид — слабый и неуверенный, Шнуров — мегаобаятельный

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звёзды российской эстрады часто идут на эксперимент, появляясь на экране в качестве киноактёров, но далеко не всем удаётся хорошо сыграть свою роль, заявил актёр кино, артист Театра на Бронной Андро Симонишвили.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Сергея Шнурова

В пример он привёл Егора Крида, сыгравшего робота в фильме "Неидеальный мужчина".

"Егор-певец более уверенный в себе, чем Егор-актёр. В фильме есть некоторые моменты, где чувствуется слабая сторона игры", — пояснил Симонишвили в интервью агентству РИА Новости.

Некоторым звёздам, тому же Сергею Шнурову, работа на съёмочной площадке даётся легко, отметил артист. Исполнителю скандальных песен, по словам актёра, великолепно удался образ зека Игоря Семченко в картине "Приличные люди".

"Он мегаорганичен и мегаобаятелен в этом фильме. Не могу сказать ничего плохого о его работе. Есть ощущение образа", — подчеркнул Симонишвили.

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