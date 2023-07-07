Актёр Александр Ширвиндт признался, что жена чуть не развелась с ним из-за рыбалки

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Невинное хобби актёра Александра Ширвиндта чуть не разрушило его брак с Натальей Белоусовой.

Фото: eg.ru

Ширвиндт признался, что очень любит рыбалку. В качестве наживки актёр всегда использует червей. Однако его жена на дух не переносит этих насекомых.

"Однажды дело чуть не дошло до развода. Когда мы были в Доме отдыха актеров в Плесе, актёр Родион Александров подарил мне целый ящик червяков для рыбалки. Я не закрыл этот ящик до конца, и они расползись по всему номеру. Жена была в шоке", — вспомнил Александр Анатольевич в беседе с изданием "Экспресс газета".

Ширвиндт и Белоусова женаты уже 66 лет. Их пара считается одной из самых крепких в актёрской среде.

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